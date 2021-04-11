За неделю росгвардейцы Карелии совершили 386 выездов по тревоге

386 выездов по сигналам тревоги и обращениям с охраняемых объектов совершили сотрудники вневедомственной охраны, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

В период с 3 по 8 апреля по подозрению в совершении преступления задержан один человек, ему инкриминируется угроза физической расправой.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования, за административные правонарушения задержано 18 человек.

В 16 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия».