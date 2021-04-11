11 апреля 2021, 14:05
За неделю росгвардейцы Карелии совершили 386 выездов по тревоге
Пресечено 16 попыток хищения, задержано почти двадцать человек
386 выездов по сигналам тревоги и обращениям с охраняемых объектов совершили сотрудники вневедомственной охраны, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
В период с 3 по 8 апреля по подозрению в совершении преступления задержан один человек, ему инкриминируется угроза физической расправой.
Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования, за административные правонарушения задержано 18 человек.
В 16 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия».