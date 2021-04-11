Женщина из Прионежья потеряла деньги, пытаясь продать пальто в Омск

32-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что неизвестная обманным путем похитила у него три тысячи рублей, сообщает паблик «Полиция Прионежского района».

На одном из популярных интернет-сервисов жительница Карелии разместила объявление о продаже пальто. «Покупательница» написала ей в популярном мессенджере и уведомила, что готова оплатить товар, но так как она из Омска, то и покупать товар она будет по своим правилам.

Одним из условий было то, что у продавца на счету должна быть сумма не меньше стоимости товара. Сумма эта будет «заморожена» и вернется вместе со стоимостью товара обратно на счет. После чего «омичка» выслала активную ссылку, якобы на сервис для оформления доставки.

Жительница Прионежья перешла по ссылке и в форме ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. Тут же с ее карты были списаны деньги, а лже-покупательница исчезла.

Полицией Прионежского района проводится проверка.

Фото с сайта sterhluki.ru