10 декабря в Карелии будет дуть умеренный теплый ветер

Сегодня, 10 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём 0, +5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале днем -3. В Кеми температура воздуха днем -2. В Кондопоге столбики термометров покажут днем +2. В Медвежьегорске, Пудоже и Суоярви днем +1. В Олонце и Сортавале на термометрах будет днем +3. В Сегеже температура прогнозируют днем -1.