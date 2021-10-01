01 октября 2021, 06:33
Общество

1 октября в России отмечается День пожилых людей

Андрей Мазуровский поздравил старшее поколение с праздником

Разрешите поздравить Вас! Пожилой возраст - время мудрости, зрелости и созерцания. Это праздник самых дорогих нам людей — мам, пап, бабушек и дедушек. 

Многие из них вложили много сил, чтобы вырастить детей и внуков достойными членами общества, долгие годы работали на благо своего общества. 

Пусть в вашей жизни будут близкие люди, способные поддержать в трудные дни, в минуты слабости и недомоганий. Крепкого здоровья, радости, активности! Пусть золотая осень подарит вам много теплых красок!

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1 октября
день пожилых людей
поздравление
Андрей Мазуровский
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