01 октября 2021, 06:33
1 октября в России отмечается День пожилых людей
Андрей Мазуровский поздравил старшее поколение с праздником
Разрешите поздравить Вас! Пожилой возраст - время мудрости, зрелости и созерцания. Это праздник самых дорогих нам людей — мам, пап, бабушек и дедушек.
Многие из них вложили много сил, чтобы вырастить детей и внуков достойными членами общества, долгие годы работали на благо своего общества.
Пусть в вашей жизни будут близкие люди, способные поддержать в трудные дни, в минуты слабости и недомоганий. Крепкого здоровья, радости, активности! Пусть золотая осень подарит вам много теплых красок!