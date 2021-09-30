«Жертва оговора». Начался суд над бывшим министром транспорта Карелии

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводском суде началось рассмотрение дела в отношении Алексея Кайдалова. Бывшего министра транспорта и связи Карелии обвиняют в получении взяток от подрядчиков, которые занимались реконструкцией бесовецкого аэропорта. В этом, по версии следствия, ему помогал заместитель генерального директора аэропорта Игорь Волчек, который уже получил четыре года колонии.

Суд над Кайдаловым долго откладывался. Его защита намеревалась перенести рассмотрение дела в Санкт-Петербург. По мнению бывшего министра, в Карелии вокруг уголовного дела якобы возник нездоровый общественный резонанс, а правоохранительные органы не могут быть к нему беспристрастны. Однако Верховный суд России оставил дело в петрозаводском суде и вернул его в руки судьи Александра Меркова.

Побороться с общественным резонансом сторона подсудимого попыталась и на первом заседании. Так, адвокат Светлана Радзевичус попросила суд запретить фото- и видеосъемку. Она заявила, что съемка «определенным образом воздействует на сознание общественности» и нарушает право на защиту доброго имени Алексея Кайдалова.

Судья Мерков, однако, напомнил, что процесс проходит в открытом режиме, следовательно, запрет на видеосъемку будет препятствовать профессиональной деятельности журналистов. Он разрешил снимать всё, кроме подсудимого и его адвокатов.

К слову, тремя днями ранее его коллега Елена Голяева запретила тележурналистам снимать процесс по делу Геннадия Боднарчука, тем самым лишив корреспондентов возможности выполнить редакционное задание.

Выгодный подряд

По версии следствия, Кайдалов и Волчек решили заработать на двух контрактах. Первым стал большой контракт на строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск». Стоимость работ оценивалась в 819 миллионов рублей, которые подрядчик – ООО «АСГК» – должен был получить в течение двух лет. С руководителем этой фирмы Киселевым у Игоря Волчкеа, по версии следствия, возникла «преступная договоренность»: за взятку в три миллиона рублей коррупционер обещал оказывать «содействие и устранение возникающих препятствий при выполнении контракта, а также гарантированное финансирование и приемку выполненных работ».

О своем замысле Волчек, как утверждает обвинение, сообщил министру Кайдалову. И тот согласился с планом.

Роли, по версии следствия, распределились так. Замдиректора аэропорта должен был оказывать помощь в исполнении работ, а также вести переговоры с Киселевым по поводу получения взятки, после чего поделить ее вместе с Кайдаловым. Тот же, используя служебное положение, должен был обеспечить финансирование и беспрепятственную приемку работ. Кроме того, следствие считает, что он покровительствовал Волчеку и защищал его по службе.

Как рассказал государственный обвинитель, обвиняемые успели получить первую часть взятки – один миллион рублей. Деньги в Санкт-Петербурге возле станции «Пионерская» Волчеку передал брат Киселева. Министр из этой суммы получил 500 тысяч рублей, утверждает следствие.

Следующим источником дохода стало строительство площадки для специального транспорта. Контракт на эти работы стоимостью 11 миллионов рублей должен был разыгрываться на аукционе. По версии следствия, в середине 2019 года Кайдалов предложил Волчеку использовать предстоящий аукцион для получения взятки. Для этого замдиректора аэропорта следовало подыскать предпринимателя, который пожелает выйти на конкурс, обеспечить ему победу в аукционе и, в дальнейшем, беспрепятственную приемку работ.

Вскоре Волчек встретился в Петербурге с руководителем строительной компании «Петроград» Сергеем Фурсовым. Волчек предложил предпринимателю поучаствовать в аукционе на строительство площадки, обещал победу и дальнейшее содействие. Наградой за это должна была стать взятка в сумме более миллиона рублей (в итоге стороны, по версии следствия, договорились на полутора миллионах).

Чтобы обеспечить победу нужной фирмы, Волчек поручил изменить условия проведения аукциона: подрядчик должен был являться членом саморегулируемой организации в области строительства. ООО «Петроград» этому требованию соответствовало. В итоге на аукцион заявился один участник, который и получил контракт.

В начале 2020 года, как утверждает сторона обвинения, Сергей Фурсов передал 800 тысяч рублей Игорю Волчеку. Вскоре Волчек, по версии следствия, вручил Кайдалову причитающуюся ему долю. Это произошло в здании торгового центра «Тетрис»; возле него же их и задержали.

«Реализуя преступный умысел»

В тексте обвинения постоянно подчеркивается, что все действия Волчека и Кайдалова имели своей целью реализацию преступного умысла. Интересно, что под это определение подпадают и самые стандартные процедуры. Это временами вызывает комический эффект. Так, по версии следствия, именно в целях получения взятки Волчек, пользуясь служебным положением, обеспечивал работникам подрядчика... доступ на территорию аэропорта для проведения работ.

Таким же преступным умыслом следствие объяснило следующий момент: в сентябре 2019 года Волчек внес на повестку штаба по реконструкции аэропорта вопрос об авансировании работ. Кайдалов с этим согласился и поручил Управлению капстроительства взять на особый контроль вопрос перечисления средств – которые, вообще говоря, нужно было выплатить по контракту, а сама задержка была названа необоснованной.

Или вот еще одна выдержка из обвинения – уже по второму эпизоду:

«Реализуя преступный умысел получения взятки, в соответствии с разработанным преступным планом, пользуясь должностными полномочиями, Кайдалов обеспечил предоставление целевой субсидии для финансирования работ по строительству площадки для спецтранспорта и издал соответствующий приказ».

Игорь Волчек, как сказано выше, уже получил приговор. Дело рассматривалось в особом порядке, ускоренно и без свидетелей – он признал свою вину и раскаялся. Бывший министр ни того, ни другого делать не собирается.

«С обвинением не согласен, вину ни по одному из эпизодов не признаю, инкриминируемые мне преступления я не совершал. Я являюсь жертвой оговора,

— заявил на заседании Алексей Кайдалов.

Алексею Кайдалову грозит до 15 лет лишения свободы. Отметим, что руководивший СК «Петроград» Сергей Фурсов умер в прошлом году из-за проблем с сердцем. Киселев, от которого Волчек и Кайдалов, по версии следствия, успели получить миллион рублей, до сих пор значится генеральным директором питерской «АСГК».