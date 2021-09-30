Новое здание участка мировых судей открылось в Петрозаводске

В Петрозаводске открылось новое здание участков мировых судей. Теперь 15 судебных участков будут работать в одном здании на набережной Гюллинга, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Четырехэтажное здание пустовало в течение нескольких лет. Затем оно было реконструировано и теперь соответствует всем требованиям и нормам.

На первых трех этажах размещены служебные помещения, в цокольном этаже располагается объединенный архив, оборудованный мобильными стеллажами и системой пожаротушения, группа конвойных помещений, комнаты для граждан, доставляемых в суд для рассмотрения административных правонарушений, хозяйственные и складские помещения. Для участников процесса предусмотрены просторные залы судебных заседаний, оснащенные системой аудиопротоколирования.

После капитального ремонта четвертого этажа туда переедет судебный участок Прионежского района. Фото источника