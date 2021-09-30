Утверждены проекты благоустройства дворов в Петрозаводске на 2022 год

Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства дворов Петрозаводска на 2022 год. Работы будут выполнены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

В следующем году в карельской столице будут приведены в порядок 35 дворовых территорий. Они расположены в разных районах города.

Проекты были разработаны с учетом мнения горожан. Во всех дворах заасфальтируют проезды, установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение. Фото мэрии Петрозаводска