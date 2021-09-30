30 сентября 2021, 18:36
Утверждены проекты благоустройства дворов в Петрозаводске на 2022 год
35 дворовых территорий приведут в порядок в столице Карелии
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства дворов Петрозаводска на 2022 год. Работы будут выполнены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.
В следующем году в карельской столице будут приведены в порядок 35 дворовых территорий. Они расположены в разных районах города.
Проекты были разработаны с учетом мнения горожан. Во всех дворах заасфальтируют проезды, установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение. Фото мэрии Петрозаводска