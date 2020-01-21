21 января 2020, 21:09

"Старый город": Кто такой Густав Ровио?

23 января исполняется 133 года со дня рождения финского революционера и советского политика
Автор:  Александр Лычагин

В конце 80-х главная улица Кукковки получила имя Густава Ровио (настоящая фамилия Равелин) - российского и финского революционера, советского политического деятеля. Свой революционный путь он начинал в рабочих кварталах Петербурга, а закончил на расстрельном полигоне "Коммунарака" под Москвой. Важным этапом этого пути стала Карелия. Подробнее - в нашей традиционной видеорубрике.


Старый город — краеведческая рубрика на телеканале "Ника-Плюс" и портале "Петрозаводск говорит". Ваши пожелания, предложения, темы, идеи и критику принимаем здесь. До встречи в "Старом городе".

 

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