Журнал Time включил Навального в список самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time представил традиционный рейтинг ста самых влиятельных людей планеты за 2021 год по версии издания, в числе которых оказался и россиянин. Издание разделило всех людей по категориям: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры», пишет РИА Новости.

Например, в число лидеров журналисты включили президента Ирана Ибрахима Раиси, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет, президент США Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп и другие.

«Титанами» издание назвало гендиректора Apple Тима Кука, четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, титулованную легкоатлетку США Эллисон Феликс и других. В категорию «Новаторов» вошла певица Билли Айлиш, среди «Деятелей искусства» журналисты назвали актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет, режиссера Хлою Чжао и других.

Среди «Кумиров» оказались британский принц Гарри с супругой Меган Маркл, певица Бритни Спирс, теннисистка Наоми Осака и российский блогер Алексей Навальный, осужденный по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше».