Apple представила новый iPhone 13

Американская корпорация Apple презентовала новые смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, пишет газета «Коммерсантъ».

Устройства получили память 128 Гб, обещают версии и с 256 Гб и 512 Гб памяти. Внешне айфон практически не изменился по сравнению с предыдущей версией. Отличить новинку можно по расположению камеры - два объектива расположены по диагонали. Устройства оснастили более емким аккумулятором, они получили экран Super Retina XDR, который стал на 28% ярче и поддерживает Doldy Vision и HDR10.Девайсы работают с процессором A15 Bionic.

Смартфоны получили новые камеры, а также возможность записывать видео с режимом «Киноэффект», позволяющим менять фокус во время съемки и постоянно удерживать в фокусе лицо человека в кадре.

Новинки поддерживают 5G, у модели переработаны антенны и радиочасть, позволяющие повысить количество поддерживаемых частот и снизить энергопотребление. Время работы без подзарядки версии мини увеличили на полтора часа и на два часа у iPhone 13. Также в компании заявили, что устройства смогут сами переключаться с 5G на LTE для экономии заряда.

Новый айфон будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и черном цветах. Стоимость нового «яблочного» устройства мини начинается от $699, а iPhone 13 - от $799. Видео презентации «яблочных» новинок опубликовано в Youtube-канале компании.