В NASA решили отрепетировать Армагеддон

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решились на эксперимент, в ходе которого столкнут зонд с астероидом ради спасения планеты. Ожидается, что тест пройдет в октябре 2022 года. В рамках миссии DART они попробуют увести с траектории астероид Диморфос, столкнув его с зондом, пишет «Фонтанка».

Однако ученым затея NASA не по душе. По расчетам специалистов Мэрилендского университета, 500-килограммовый зонд замедлит движение астероида. Через какое-то время объект начнет раскачиваться и кувыркаться на орбите. При этом ученые не считают, что астероид настолько поменяет траекторию, что упадет на Землю. Опасность эксперимента заключается в том, что в космос выбросит множество осколков, которые будут хаотично двигаться. А кувыркания астероида затруднят дальнейшие исследования.

В NASA считают, что эксперимент может показать, смогут ли земляне отбить опасные объекты в случае реальной угрозы. (фото rolandoemail, pixabay.com)