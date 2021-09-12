12 сентября 2021, 16:16
На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил о приоритете украинского и английского языков в стране
Письменность на Украине могут поменять. По крайней мере, о такой необходимости заявил признанному в РФ иностранным агентом радио «Свобода» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Он также отметил в интервью, что все украинцы должны разговаривать на английском языке. А от кириллицы следует избавляться.
«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей: нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», - сказал Данилов.
Насчет перехода на английский он пояснил, что это язык цивилизованного мира. Поэтому его обязаны знать все украинцы.
«Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть», уточнил чиновник. // Фото: источник