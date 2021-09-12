На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу

Письменность на Украине могут поменять. По крайней мере, о такой необходимости заявил признанному в РФ иностранным агентом радио «Свобода» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Он также отметил в интервью, что все украинцы должны разговаривать на английском языке. А от кириллицы следует избавляться.

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей: нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», - сказал Данилов.

Насчет перехода на английский он пояснил, что это язык цивилизованного мира. Поэтому его обязаны знать все украинцы.