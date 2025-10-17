17 октября 2025, 12:33
Общество

В честь Дня отца в Карелии проходит гуманитарная акция

Жителям республики предлагают помочь бойцам СВО
коробка в руках
Фото: freepik

Жителей Карелии приглашают присоединиться к гуманитарной миссии. До 1 ноября в республике проходит сбор помощи для бойцов с Волчанского направления, о чем рассказали в Карельском отделении Союза женщин России.

Нашим землякам, выполняющим задачи спецоперации в Харьковской области, необходимы различные вещи, предметы и оборудование: от одежды и постельного белья до стройматериалов и медикаментов.

В Петрозаводске посылки можно передать в рабочее время в Центр социального обслуживания населения на улице Лизы Чайкиной, 5.

Гуманитарная акция приурочена ко Дню отца, который в этом году отмечают 19 октября.

