Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

Самым читаемым произведением Лермонтова в Карелии оказался социально-психологический роман «Герой нашего времени» (16+). На втором месте по популярности оказалась романтическая поэма «Мцыри» (12+). Также петрозаводчане часто выбирают для прочтения драму «Маскарад» (16+).

В целом, предпочтения похожи у жителей всех северо-западных регионов, но есть и отличия. Так, в Архангельской области в списке любимых произведений Лермонтова также оказалось стихотворение «Бородино» (6+), а в Коми - незавершённый социально-психологический роман с элементами светской повести «Княгиня Лиговская» (12+).

Аналитики также отметили, что в Карелии произведения Михаила Юрьевича Лермонтова популярны у читателей всех возрастов. При этом женщины в возрасте от 35 до 44 лет чаще читают «Маскарад» (16+), а старшее поколение - «Бородино» (6+). Представители остальных возрастных групп, как женщины, так и мужчины, единогласно выбирают для прочтения «Героя нашего времени».