Житель Карелии подло отомстил бывшей возлюбленной

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Она обнаружила на своем автомобиле заметные повреждения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 40-летний бывший сожитель потерпевшей. Он признался в том, что умышленно повредил автомобиль экс-возлюбленной, вспомнив обстоятельства неприятного расставания. Будучи пьяным, горожанин исцарапал машину ключом и сломал щетку дворника. Ущерб превысил 61 тысячу рублей.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

