11 декабря 2025, 12:02
Житель Карелии подло отомстил бывшей возлюбленной
Полицейские Кондопоги установили причастного к умышленному повреждению автомобиля
Фото: freepik
В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Она обнаружила на своем автомобиле заметные повреждения, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 40-летний бывший сожитель потерпевшей. Он признался в том, что умышленно повредил автомобиль экс-возлюбленной, вспомнив обстоятельства неприятного расставания. Будучи пьяным, горожанин исцарапал машину ключом и сломал щетку дворника. Ущерб превысил 61 тысячу рублей.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что мужчина надругался над малолетними на детской площадке в Карелии.