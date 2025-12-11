Более 40 регионов России пострадали в результате украинских атак

41 регион России пострадал в результате вражеских атак, сказал руководитель СК Александр Бастрыкин. По его словам, ущерб составляет около 600 миллиардов рублей, передает ТАСС.

От обстрелов страдают как новые территории, где ведется специальная военная операция, так и территории внутри страны.

Бастрыкин сказал, что Россия будет добиваться возмещения этого ущерба. Следователи расследуют преступления киевского режима, фиксируют материальный ущерб, который причиняется новым территориям.