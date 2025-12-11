Женщина просила компенсацию за перепланировку в соседней квартире

Жительница Карелии просила суд компенсировать моральный вред, который ей нанес сосед, сделав перепланировку в своей квартире. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии.

По словам женщины, после перепланировки и ремонта в квартире этажом выше у нее в большой комнате на потолке появились трещины, осыпается штукатурка и нарушена звукоизоляция. «Потерпевшая» также заявила о страхе, стрессе и нервном напряжении из-за возможного обрушения стены и потолка.

Суд установил, что перепланировка законна и сделана без нарушений. На этом основании женщине отказали в компенсации морального вреда.