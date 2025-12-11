11 декабря 2025, 12:15
Легковой автомобиль опрокинулся утром на крышу на трассе в Карелии
Водитель не пострадал в результате аварии в Пудожском районе
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
В Пудожском районе спасатели доставали из кювета легковой автомобиль. ДТП случилось утром 11 декабря на 485 км трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск».
Автомобиль «Лада Приора» съехал с дороги в снежный кювет и опрокинулся на крышу.
Прибывшие спасатели отключили аккумуляторную батарею. Помощь водителю не потребовалась, он не пострадал. Топливо также не вылилось из емкостей. Пожарные стабилизировали машину.