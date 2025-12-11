Мужчина надругался над малолетними на детской площадке в Карелии

В Карелии вынесен приговор 32-летнему мужчине. Его обвиняли в развратных действиях в отношении детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в апреле этого года в одном из районов Карелии фигурант, будучи пьяным, пришел на детскую площадку и совершил преступления против половой неприкосновенности находившихся там детей. Четверым потерпевшим не было и 12 лет, остальные были старше. Всего жертв было восемь. Находившиеся поблизости мужчины отогнали злодея от площадки и позвонили в полицию.

Поступок мужчины был квалифицирован как развратные и насильственные действия сексуального характера. Свою вину он признал. Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

