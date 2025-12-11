11 декабря 2025, 11:54
Семье погибшего в Карелии монтажника выплатят миллионную компенсацию
Прокуратура помогла семье, оставшейся без кормильца, получить компенсацию
фото «Петрозаводск говорит»
Житель Сортавалы в результате несчастного случая погиб на работе. У него остались двое детей и сожительница. Прокуратура добилась, чтобы работодатель выплатил семье погибшего компенсацию морального вреда.
Мужчина работал в компании ООО «СтройМастер» монтажником систем вентиляции и кондиционирования. Летом 2021 года в результате несчастного случая, произошедшего по вине работодателя, он погиб, рассказали в надзорном органе.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы помочь оставшейся без кормильца семье. В ходе рассмотрения женщина и компания заключили мировое соглашение. Организация выплатит семье погибшего 1,3 млн рублей.
