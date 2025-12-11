Семье погибшего в Карелии монтажника выплатят миллионную компенсацию

Житель Сортавалы в результате несчастного случая погиб на работе. У него остались двое детей и сожительница. Прокуратура добилась, чтобы работодатель выплатил семье погибшего компенсацию морального вреда.

Мужчина работал в компании ООО «СтройМастер» монтажником систем вентиляции и кондиционирования. Летом 2021 года в результате несчастного случая, произошедшего по вине работодателя, он погиб, рассказали в надзорном органе.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы помочь оставшейся без кормильца семье. В ходе рассмотрения женщина и компания заключили мировое соглашение. Организация выплатит семье погибшего 1,3 млн рублей.

