Глава Карелии встретился с помощником Президента Владимиром Мединским

В ходе работы в Москве Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с помощником Президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. От имени жителей республики руководитель региона поблагодарил Владимира Мединского за поддержку установки памятника первому командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны – генерал-полковнику Валериану Фролову. Монумент торжественно открыли в Петрозаводске в минувшие выходные. Инициатива установки памятника принадлежит Главе региона Артуру Парфенчикову и получила поддержку Российского военно-исторического общества.

Наша следующая задача – продолжить благоустройство примыкающей территории. В целом эта композиция на Кукковке должна стать частью архитектурно-городского ансамбля, включая строящийся Храм Казанской иконы Божией Матери»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Он также поделился планами увековечить в составе будущего благоустроенного комплекса память защитников Корелы.

Рядом с храмом планируем поставить памятник защитникам крепости Корела. Видим здесь особый смысл. Именно Казанская икона Божией Матери стала символом единства российского народа в преодолении Смутного времени. А оборона Корелы, длившаяся с сентября 1610 по март 1611 года, – это поистине героическая страница, когда наши предки выступили против присоединения к Швеции и организовали оборону. Ею руководили воевода Иван Пушкин и епископ Сильвестр. Герои прошлого, защищавшие Корелу, это пример мужества и стойкости для современных поколений россиян. Уверен, монумент станет символом памяти о подвиге защитников русских земель, отдавших жизни ради сохранения единства своего Отечества»,

– сказал Глава Карелии.

Артур Парфенчиков и Владимир Мединский обсудили также и другие проекты, важные для сохранения истории в Карелии. Среди них – создание в Беломорске военно-исторического музейного комплекса. В него помимо действующего Музея Карельского фронта войдет Музей штаба партизанского движения.

Здесь же предлагаем установить памятник Юрию Андропову, который в годы Великой Отечественной войны работал во фронтовой столице республики. Он был одним из организаторов партизанского и подпольного движения»,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.