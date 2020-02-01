Житель Башкирии избил беременную женщину-врача на рабочем месте

В Башкирии в городе Нефтекамск посетитель больницы избил беременную женщину-врача. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на министра здравоохранения региона Максима Забелина.

По словам чиновника, злоумышленник избил врача на рабочем месте. В результате нападения женщина потеряла сознание и была госпитализирована. Ее будущий ребенок находится под угрозой, говорит министр.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Между тем издание UfacityNews поговорило с другой участницей событий – матерью 11-месячного ребенка, которая рассказала другую версию событий. По словам женщины, врач не хотела оказывать ее ребенку медицинскую помощь, хамила, а под конце вцепилась в волосы. Разнять потасовку удалось якобы только с помощью других пациентов.