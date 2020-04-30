Женщину заблокировало в машине на Суоярвском шоссе

«Петрозаводск говорит» выяснил подробности аварии, создавшей огромную пробку на выезде из города.

– Произошло попутное столкновение автомобиля «Киа Спектра» с автомобилем «Газель» на Суоярвском шоссе. Пострадала женщина – пассажирка, мужчина-водитель не пострадал. Женщина доставлена в больницу,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции республики.

По информации ГИБДД, иномарка ехала в сторону Бесовца. Автомобиль Kia врезался в технику дорожных рабочих. Водителя спасли подушки безопасности, а пассажирка оказалась заблокирована в машине и получила травмы.

Как мы сообщали ранее, ДТП сегодня произошло около 15 часов на выезде из Петрозаводска. Для извлечения пассажирки из автомобиля потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Главное фото: Даниил Яценко