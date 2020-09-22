Женщину с ребенком едва не сбили на пешеходном переходе на Древлянке

Камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела очередное ДТП на пешеходном переходе в Петрозаводске.

Дорожный инцидент произошел днем в минувшее воскресенье на «зебре» в районе пересечения Скандинавского проезда и Шведской аллеи.

На кадрах видно, как один автомобиль останавливается перед пешеходным переходом для пропуска женщины с ребенком. Однако автомобиль, который двигался следом, вероятно, чтобы уйти от столкновения с остановившейся машиной, вырулил влево на тротуар, где находились пешеходы. Пешеходы успели отскочить. А автомобиль врезался в дорожный знак.