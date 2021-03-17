Женщина облила топливом и подожгла своего сына в Курской области

На одном из хуторов в Курской области женщина облила своего восьмилетнего сына горючим и подожгла. Ребенка спасти не удалось. Подробности трагедии рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 марта. Подозреваемая жила в частном доме с сыном, маленькой дочкой и мужем, который не является отцом детей. В какой-то момент между матерью и сыном вспыхнула ссора. Женщина взяла канистру с горюче-смазочным материалом, вывела ребенка на улицу, облила его топливом и подожгла. Муж подозреваемой выбежал из дома, подручными средствами сбил пламя, отнес ребенка в дом и велел жене вызвать скорую помощь. Мальчика госпитализировали.

Пострадавший получил ожоги третьей степени. В течение двух дней врачи боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось. Сегодня, 17 марта, он умер.

Следователи установили, что мать погибшего не исполняла обязанности по воспитанию сына и систематически избивала его, а также оскорбляла. Решается вопрос о заключении ее по стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». По версии следствия, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что привело к гибели ребенка. Фото best-wallpaper.net