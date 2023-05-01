Законопроект может привести к массовому отстрелу бездомных животных

Текст и фото: Антонина Кябелева

28 апреля депутат Петросовета Ольга Тужикова организовала обсуждение новой законодательной инициативы, созревшей в Госдуме Российской Федерации. Речь идет о внесении серьезных изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Еще 19 апреля из думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в адрес высших должностных лиц субъектов РФ и законодательных органов субъектов РФ было направлено обращение с просьбой провести общественное обсуждение нового законопроекта. Общественность республики до последнего момента была в неведении. Информация об этом письме случайно просочилась после того, как 27 апреля в минсельхозе Карелии состоялось заседание рабочей группы, где обсуждали новый проект закона, который касается домашних животных.

Не исключено, что общественность сознательно не стали «тревожить». Изменения, которые планируются принять, без преувеличения можно назвать «зверскими». Фактически проект закона может открыть возможность для массового отстрела домашних животных, так сказать, без суда и следствия. Об этом зоозащитники и петрозаводские активисты говорили на встрече, которую инициировала Тужикова. Помимо жесткого обращения с животными, повышения «градуса» агрессии в обществе, законопроект, считают они, содержит и коррупционную составляющую.

Прежде всего законопроект дает право регионам принять собственные законы по установлению порядка организации мероприятий по обращению с бездомными животными. И вот дальше начинается самое шокирующее. В случае принятия регионального закона разрешается не применять целый ряд положений, закрепленных в действующем федеральном законе об ответственном обращении с животными.

В регионах при принятии собственных законов могут исключить требование о передаче отловленных животных в приюты. Можно будет не проводить их вакцинацию, маркировку, стерилизацию.

Никто не обязывает искать владельцев домашних питомцев, даже если на ошейнике указан адрес и телефон. Граждан, разыскивающих своих четвероногих друзей, могут не пустить в приют, чтобы осмотреть пойманных животных.

В приютах не нужно будет вести учет животных. Предприниматели могут не вести видеозапись процесса отлова и процедуры возвращения животных в среду их естественного обитания, с них снимается ответственность за жизнь и здоровье четвероногих питомцев.

Разрешается применять лекарственные средства и технические приспособления, которые приводят к увечьям, травмам или гибели животных.

В региональном законе может быть убрано требование по содержанию отловленных животных в приютах. Их можно будет размещать в любых условиях.

Валентина Сукотова, руководитель общественной организации «Заонежье», уверена, что предложенные инициативы фактически ставят крест на самой идее гуманного отношения к животным. Она напомнила, что садистами часто становятся те, кто в детстве издевался над собаками и кошками. Суккотова не исключает, что новый законопроект откроет широкие возможности для коррупции. Препарат для проведения эвтаназии сегодня обходится в 4 тысячи рублей. Ситуация, когда отлов и умерщвление животных фактически никто не будет контролировать, может привести к всплеску коррупции. Валентина Сукотова заметила, что если не нужно будет проводить видеозапись, то, по документам, собаку можно будет лишить жизни путем инъекции, а в реальности разбив череп лопатой или задушив веревкой. По ее мнению, подобная «операция» может озолотить предприимчивых граждан, забывших о милосердии и гуманном отношении к животным.

Петрозаводская активистка Дарья Каликина напомнила о скандальном медвежьегорском муниципальном приюте для животных. По ее словам, ужасы там творятся уже сейчас, когда действует закон, защищающий животных от жестокого обращения.

«Что там будет твориться, когда все эти поправки примут, страшно представить»,

- сказала она.

Президент благотворительного фонда «Рекс» Александра Сухова уверена, что новый закон, в случае его принятия, перечеркнет ту огромную работу, которую провели в последние годы зоозащитники, волонтеры, эксперты по выработке стандартов по организации приютов для животных.

Она убеждена, что необходимо менять модель поведения людей, воспитывая в них гуманное отношение к животным, а не настраивать граждан против бездомных собак, когда чиновники просто не хотят тратить средства на содержание бездомных животных.

Участники встречи сошлись в том, что законопроект может привести к повышению агрессии в обществе. При этом, отмечали участники дискуссии, в зоне риска окажутся все владельцы домашних животных. Ведь если дать ход данному законопроекту, то любая потерявшаяся собака или кошка может стать жертвой предпринимателя, для которого деньги важнее, чем жизнь.

На встрече не раз высказывалось мнение, что данная законотворческая инициатива может привести к массовому убийству домашних животных, но не добавит безопасности гражданам.