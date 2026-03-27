За избиение подруги сына Трампа россиянина отправили в тюрьму

Гражданина России, проживающего в Лондоне, приговорили к четырем годам тюрьмы за применение физического насилия в отношении подруги сына президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Россиянин был признан виновным в нанесении телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию, но был оправдан по обвинению в изнасиловании и намеренном удушении девушки, а также по еще одному случаю изнасилования.

Источник сообщает, что согласно стороне обвинения, причиной конфликта послужила ревность нашего соотечественника к Трампу-младшему, который, по его словам, познакомился с неназванной женщиной в соцсетях и поддерживал с ней дружеские отношения.

Уточняется, что женщина после долгого молчания позвонила сыну американского президента и сообщила, что ее избивают. По видеосвязи мужчина увидел, как неизвестный бьет девушку, и позвонил в полицию в Лондоне.

Давая показания в суде, женщина подчеркнула, что звонок Трампа-младшего «спас ей жизнь». Выяснилось, что она встречалась с россиянином полгода до этого инцидента. Позже она обвинила его в двух случаях изнасилования.

Сам обвиняемый во время заседания признал, что «он в определенной мере испытывал ревность» к сыну Трампа.