Карельский поселок останется без воды

В поселке Салми два дня подряд будут отключать воду. Об этом предупреждает паблик администрации Питкярантского округа.

По данным источника, воды у жителей поселка не будет с 23 часов 28 марта до 7 часов 29 марта, а также с 23 часов 29 марта до 6 часов 30 марта. Жителей поселка попросили не включать посудомоечные и стиральные машины, а также водонагреватели на указанное время.

