Кадровый вопрос: у Карелии есть потенциал для подготовки специалистов
Сегодня кадровый голод испытывают все сферы экономики и политики и не только в Карелии, но и в России. Хороший специалист с качественным образованием - на вес золота. Наталья Кармазина рассказала, что ошибку уже все признали - кадровый голод везде, и уже начали работу над ошибками.
Карелия - один из первых регионов, который включился в проект профессионалитетов. И эта программа уже дает свои плоды. Если раньше работодатели не хотели трудоустраивать «теоретиков» с дипломами, то сейчас обучение профессиям построено так, что работодатели делают «заказ» и активно участвуют в подготовке кадров для своих предприятий и фирм.
Немаловажным фактором в системе подготовки кадров является и возможность в своем регионе получить высшее образование.
Что касается ремонтов образовательных учреждений, то они продолжаются, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
«Очень радуюсь, когда ремонтируются сельские школы. Важно, чтобы ученики и в отдаленной местности получали новую современную инфраструктуру. Особенно горжусь новой школой в Авдеево, Пудожского района, заканчивается ремонт в Кубово. В этом году и в Кемском районе начнется ремонт в Подужемской школе, это довольно долгожданный ремонт, контракты уже заключены, это и школа в Сортавальском районе»,
- рассказала министр.
Для ремонта образовательных организаций привлекаются разные госпрограммы. Минсельхоз в рамках программ развития сельских территорий включается в процесс и благодаря этому идут ремонты и в районах Карелии.