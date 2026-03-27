В Карелии прошел турнир ветеранов СВО по игре в нарды

Соревнования состоялись как в личном, так и в командном зачетах. Ветераны из Карелии заняли второе место в командном зачете.

Нарды — не просто игра, это отражение стратегического мышления, терпения и мудрости. Каждый участник имеет возможность проявить свои лучшие качества, присущие нашим защитникам: целеустремленность, силу духа и характер. Среди наших ветеранов много поклонников этой игры. Турниры по нардам стали для них площадкой для дружеского общения, где боевое братство становится спортивным,

— сказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напутственные слова участникам сказали Первый заместитель Министра образования и спорта Республики Карелия Антон Чивин и руководитель карельского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович, которая пожелала ветеранам удачи и верной стратегии.

Подобные мероприятия играют важную роль в социальной адаптации ветеранов и способствуют популяризации здорового образа жизни.

Хотелось бы в первую очередь выразить благодарность фонду. Тут все организовано на высшем уровне: и питание, и проживание; судейская коллегия и представители Федерации нард России тоже высокие профессионалы,

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества», Федерация нард России и Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Нарды становятся все более востребованными среди ветеранов. Фонд объединил поклонников нард в рамках «Кубка Защитников Отечества». В прошлом году в турнирах приняли участие более 120 ветеранов из 28 регионов страны. Летом пройдет всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по нардам.

