Юный российский боец смешанного стиля умер после поединка

В Белогорске в Амурской области проходил открытый кубок «Спорт клуба Родина» по смешанному боевому единоборству (ММА).

В поединке 16-летний участник из Архаринского округа получил удар в голову. Юношу госпитализировали, спортсмен умер в реанимации. О трагедии сообщил мэр города Станислав Мелюков. В телеграм-канале он написал, что согласно положению о проведении кубка, спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. Однако погибший боец выступал без защитной экипировки.

«В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них», - написал Мелюков. В причинах трагедии разбираются следователи. // фото unsplash.com