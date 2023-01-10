Юноша в Петрозаводске чуть не замерз в ночь на Рождество

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли на улице замерзшего молодого человека и спасли его. «Ночной патруль» обнаружил юношу в ночь с 6 на 7 января, написали волонтеры в своем официальном паблике ВКонтакте.

В тот момент температура воздуха была минус 15 градусов, а вокруг – никого. Молодой человек лежал на снегу и уже очень сильно замерз. Ему оказали первую помощь, утеплили и вызвали бригаду скорой помощи. Потом дождались врачей и передали им пострадавшего.

- Эта Рождественская ночь стала ему вторым днем рождения! Такие вот чудеса,

- написали волонтеры.

Они считают, что проект «Ночной патруль» в очередной раз доказал свою эффективность. Добровольцы ездят по городу морозными ночами и помогают попавшим в беду. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте