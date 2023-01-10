Из России пытались вывезти почти 9 килограммов украинских купюр

Сотрудники Псковской таможни обнаружили среди багажа украинской семьи незадекларированные 2,66 млн гривен, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Семья из пяти человек следовала из России в Латвию через пункт пропуска Убылинка. Родители не посчитали необходимым задекларировать провозимые с собой в эквиваленте более 72 тысяч долларов США. Как рассказали таможенники, в двух сумках находилось почти 9 килограммов купюр номиналом от 50 до 500 гривен.

В отношении взрослых членов семьи возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ и назначен штраф. К слову, он уже оплачен в размере 380 тыс. рублей. А семье разрешили вывезти разрешенную с учетом на каждого члена семьи сумму – по 10 тысяч долларов. Все, что выше установленной нормы, было возвращено в РФ. // Фото: sztu.customs.gov.ru.