Юноша катался на чужом велосипеде и попал под уголовную статью

Подросток стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в МВД. По версии стражей порядка, подросток причастен к краже велосипеда, принадлежащего 41-летней жительнице столицы Карелии.

Несовершеннолетний юноша увидел на Голиковке чужой велосипед. На транспортном средстве не было защиты от хищения, владельца тоже поблизости не было. Подросток забрал с собой велосипед, которым впоследствии пользовался сам и давал кататься друзьям. Где сейчас находится украденный велосипед, юноша не знает.

Фигурант уголовного дела раскаялся и пообещал возместить материальный ущерб. Ему грозит уголовная ответственность. (фото jcx516, pixabay.com)