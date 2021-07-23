23 июля 2021, 15:43
Происшествия

Юноша катался на чужом велосипеде и попал под уголовную статью

Фигурант уголовного дела о краже пообещал возместить ущерб от пропажи велосипеда

Подросток стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в МВД. По версии стражей порядка, подросток причастен к краже велосипеда, принадлежащего 41-летней жительнице столицы Карелии.

Несовершеннолетний юноша увидел на Голиковке чужой велосипед. На транспортном средстве не было защиты от хищения, владельца тоже поблизости не было. Подросток  забрал с собой велосипед, которым впоследствии пользовался сам и давал кататься друзьям. Где сейчас находится украденный велосипед, юноша не знает.

Фигурант уголовного дела раскаялся и пообещал возместить материальный ущерб. Ему грозит уголовная ответственность. (фото jcx516, pixabay.com)

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Метки: 
МВД
Кража
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Голиковка
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