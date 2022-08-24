Ярмарка «Карельские продукты» откроется в Петрозаводске

Ярмарка проводится в рамках республиканского общественного форума «Вперед Карелия!», который пройдет в Карелии 26 августа.

На ярмарке жители и гости региона смогут приобрести ягоды и грибы. На прилавках также можно будет найти варенье и джемы, соки и морсы, иван-чай и выпечку.

Для тех, кто хочет совместить полезное с приятным, будут организованы бесплатные мастер-классы. Под руководством мастеров-ремесленников гости ярмарки будут готовить «пироги для зятя», расписывать пряники, создавать карельскую куклу и изготавливать кожаную монетницу.

Гостей также ждут веселые конкурсы и музыка. А хорошим настроением посетители мероприятия смогут поделиться, отправив фирменную почтовую открытку с теплыми пожеланиями родным и близким.

Организатором ярмарки «Карельские продукты» выступает Центр «Мой бизнес» Республики Карелия, известный как «единое окно» поддержки регионального бизнеса.

Торговые площади карельским производителям мы традиционно предоставляем бесплатно – как одну из мер государственной поддержки бизнеса. Это вторая фермерская ярмарка, которую мы организуем по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова и прямой поддержке главы города Владимира Любарского. Еще две ярмарки планируем провести сентябре: «Три Спаса – на всю зиму запасы» в Петрозаводск и «Сыры Карелии» в Кондопоге,

– сообщил генеральный директор Корпорации развития PK, руководитель Центра «Мой бизнес» Евгений Перов.

Ярмарка продлится 3 дня - 26, 27 и 28 августа. Посмотреть и приобрести товары местных фермеров можно с 12.00 до 20.00.