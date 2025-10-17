Якобы полезный напиток может привести к смертельным болезням

Кока-кола без сахара негативно влияет на микрофлору кишечника, а именно изменяет ее состав в худшую сторону. Об этом предупреждает "Lenta.ru".

Негативное влияение кока-колы без сахара связано с ее составом. Напиток включает подсластители, которые наоборот повышают у человека тягу к сладкому.

Кроме этого, кока-кола без сахара может стать причиной развития болезней сердца. Это повышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако врачи отметили: обычный сахар будет вреднее, чем подсластитель.