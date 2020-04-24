Выполнение прививок может возобновиться в Карелии

Во время сегодняшней прямой линии с жителями республики, которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков, зашла речь о прививках. Руководитель управления Роспотребнадзора по РК Людмила Котович предложила возобновить выполнение прививок от клещевого энцефалита, чтобы «не остаться один на один с клещами».

Также Котович отметила, что нужно возобновить прививки детям от других заболеваний, чтобы после завершения карантина не столкнуться с серьезными проблемами.

На сегодняшний день в Карелии зафиксировано 34 случая укусов клещей, сообщила руководитель Роспотребнадзора. Отметим, что по состоянию на 20 апреля в республике было зарегистрировано всего 16 укушенных.