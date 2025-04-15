Выбор редакции: «золотой» картофель, уход Зубова и ремонт моста
Пименовский мост в Петрозаводске вновь латают. В час-пик придется подождать, чтобы проскочить.
С форматом «Бессмертного полка» определились в карельской столице. Не онлайн. В День Победы жители и гости города пройдут с портретами героев.
Уголовное дело о гибели женщины на крыльце школы отправили в суд. В халатности обвинили бывшего директора школы №6 Александра Навалова.
Картофель подорожал в республике на 32% за март.
Верховный суд Карелии не отменил штраф охраннику ресторана «Каудаль» Руслану Гусейнову по административному делу о неповиновении полиции.
Подведены итоги театрального фестиваля «Онежская маска».
Глава Пудожского района Алексей Зубов уходит в отставку. Он написал заявление о сложении полномочий.
Человека с оружием видели на улице, но полиция его не застала.
Гравитация оказалась сильнее или просто штукатурка «не прижилась» на фасаде дома в центре города.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»