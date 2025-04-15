15 апреля 2025, 08:25
Мужчина с оружием разгуливал по улице в Петрозаводске
Полиция карельской столицы рассказала об инциденте в Сулажгоре
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch
Днем 14 апреля в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что по улице Сулажгорской ходит мужчина, в руках которого прохожие разглядели оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно приехал наряд полиции. Однако мужчину там стражи порядка уже не застали.
Сейчас по сообщению о человеке с оружием проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»