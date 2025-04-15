15 апреля 2025, 08:25
Происшествия

Мужчина с оружием разгуливал по улице в Петрозаводске

Полиция карельской столицы рассказала об инциденте в Сулажгоре
Фото: unsplash.com / Michael Fortsch

Днем 14 апреля в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что по улице Сулажгорской ходит мужчина, в руках которого прохожие разглядели оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на место происшествия незамедлительно приехал наряд полиции. Однако мужчину там стражи порядка уже не застали.

Сейчас по сообщению о человеке с оружием проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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