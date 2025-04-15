Квартира в пятиэтажке загорелась по неизвестной причине в Карелии

В понедельник в 21 час 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Антикайнена. Звонившие заявители жаловались на дым в подъезде, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут два пожарных расчета уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что дым идет из квартиры, расположенной на третьем этаже.

На стуки в дверь никто не отвечал. Используя шанцевый инструмент, пожарные вскрыли дверь и попали внутрь квартиры. В помещениях никого не было.

Очаг возгорания был обнаружен в кладовке. Специалисты быстро справились с огнем, не дав ему распространиться по всей квартире.

В результате инцидента была повреждена только кладовка на общей площади четыре квадратных метра. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»