Пришло время для первого телесериала о Гарри Поттере

Сериал будет основан на всех семи книгах Роулинг, каждой из которых будет посвящен отдельный сезон. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг персоны Джоан Роулинг в последние годы, сама писательница выступит исполнительным продюсером. Она заявила, что согласна со стремлением сохранить целостность книг.

Уже можно сказать, что этот проект обещает стать самой масштабной экранизацией книжного цикла. В официальном заявлении НВО описывает экранизацию как «десятилетний проект», обещая фанатам долгосрочное погружение в волшебный мир, фанатов ждет и новый актерский состав. Роулинг отмечает, что сериал позволит раскрыть сюжетные линии и те детали, которые невозможно было включить в фильмы из-за ограниченного хронометража.

Режиссер Марк Майлод, снявший эпизоды «Игры престолов» и «Наследников», возьмет на себя постановку нескольких серий. По замыслу создателей нового «Гарри Поттера», сериал представит зрителям те грани истории, которые ранее оставались за кадром.

Претенденты на три центральные роли (Гарри, Рон и Гермиона) проходят прослушивания в рамках открытого кастинга для британских и ирландских актеров, объявленного в начале 2024 года. По словам Марка, заявки на центральные роли подало более 32 000 человек.

На роли взрослых персонажей студия, наоборот, прежде всего рассматривает уже известных актеров.

14 апреля стало известно, что роль директора школы чародейства и волшебства официально Дамблдора досталось Джону Литгоу, съемки в таком долгосрочном проекте могут стать последними в его жизни: сейчас актеру 79 лет, а к моменту окончания съемок будет 89. Американец Литгоу станет первым неирландским или небританским актером, сыгравшим Дамблдора.

Бородатого лесника Хагрида сыграет Ник Фрост, Северуса Снейпа — Паапа Эссьеду. Также стало известно, что профессора Квиррелла сыграет Люк Тэллон, а образ Аргуса Филча воплотит Пол Уайтхаус.

В числе кандидаток на роль профессора Минервы Макгонагалл фигурировали несколько актрис, но роль ушла к номинантке на «Оскар» и «Эмми» Джанет МакТир.

Будущие Минерва Макгонагалл и Северус Снейп

По данным инсайдера оскароносного Киллиана Мерфи рассматривали на роль профессора Квиррелла. Однако фанаты уверены, что актер запросто может сыграть самого Волан-де-Морта. Более того, сам Рэйф Файнс, блистательно исполнивший роль Темного Лорда в оригинальных фильмах, в одном из интервью поддержал этот выбор.

Дэниэл Рэдклифф заявил, что не планирует возвращаться во франшизу, но пожелал проекту успехов. Он подчеркнул, что создатели нового сериала хотят начать с чистого листа, и ему кажется правильным не вмешиваться в процесс.

Съемки пройдут на студии Warner Bros. Studios Leavesden, где ранее создавались фильмы о Гарри Поттере. Старт запланирован на середину лета 2025 года, а премьера ожидается в 2027 году. Первоначально сериал хотели выпустить в 2026 году, но релиз был сдвинут. © «Петрозаводск говорит»