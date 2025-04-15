15 апреля 2025, 19:11
Общество

Почти три десятка самовольных построек на берегу озера требуют снести

Владельцам объектов в районе Прибрежной улицы установили срок для освобождения земли
самовольные постройки
фото VK-группа администрации Петрозаводска

Почти три десятка самовольных построек на берегу Онежского озера потребовала снести мэрия Петрозаводска.

Речь идет о деревянных, металлических конструкциях, некоторые из которых уже разрушены. Всего сносу подлежат 29 нестационарных объектов в районе Прибрежной улицы.

Власти города призвали владельцев объектов своими силами убрать их до 29 апреля и освободить земельные участки. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
постройки
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Онежское озеро
Берег