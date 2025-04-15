Почти три десятка самовольных построек на берегу озера требуют снести

Почти три десятка самовольных построек на берегу Онежского озера потребовала снести мэрия Петрозаводска.

Речь идет о деревянных, металлических конструкциях, некоторые из которых уже разрушены. Всего сносу подлежат 29 нестационарных объектов в районе Прибрежной улицы.

Власти города призвали владельцев объектов своими силами убрать их до 29 апреля и освободить земельные участки. © «Петрозаводск говорит»