15 апреля 2025, 19:11
Почти три десятка самовольных построек на берегу озера требуют снести
Владельцам объектов в районе Прибрежной улицы установили срок для освобождения земли
фото VK-группа администрации Петрозаводска
Почти три десятка самовольных построек на берегу Онежского озера потребовала снести мэрия Петрозаводска.
Речь идет о деревянных, металлических конструкциях, некоторые из которых уже разрушены. Всего сносу подлежат 29 нестационарных объектов в районе Прибрежной улицы.
Власти города призвали владельцев объектов своими силами убрать их до 29 апреля и освободить земельные участки. © «Петрозаводск говорит»