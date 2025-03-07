Выбор редакции: рыба мечты, уход министра и нападение собак в Карелии

В крупной торговой точке на проспекте Ленина возобновили прежний тариф, но за дополнительное время все равно придется платить.

Жительница Кеми получит компенсацию за укусы безнадзорных животных.

Глава Петрозаводска обозначила сроки возвращения отмененных ранее троллейбусных маршрутов, а также изменения маршрута №6.

Очевидцы заметили мужчину, который шел по мосту и упал на дорогу. Жители Сегежи обсуждают трагический случай, который произошел в городе.

Карельские синоптики не обрадовали прогнозом погоды на Международный женский день.

Министр Сергей Щебекин отработал последний день в качестве руководителя карельского минтранса.

Рыболов в Пряжинском районе сумел добыть огромную рыбину.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.