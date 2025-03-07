Счастья и мирного неба над головой!

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с любимым весенним праздником – 8 Марта!

У нас нет никого дороже и важнее вас – наших бабушек, мам, сестер, дочерей. Я искренне преклоняюсь перед женщинами, которые сегодня служат Родине в зоне СВО – лечат, кормят, обувают-одевают наших солдат, а многие выполняют и боевые задачи. У войны не женское лицо, но без женщин у нас и воевать не получается.

Желаю всем вам много радости и счастья, большой любви, заботы близких! Пусть исполняются все ваши желания, и пусть небо над вашими головами всегда будет только мирным!

Искренне ваш

Андрей Маузровский