07 марта 2025, 18:03
Девушки из карельского поискового отряда рассказали о спасении людей
Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» - гости нашей студии
Большая часть добровольцев отряда «ЛизаАлерт» в Карелии - это девушки. Они и информацию собирают, и курируют поиски, и проводят курсы для новичков, и возглавляют поисковые группы в лесу. Эти девочки могут все. И при этом они мамы, жены, сестры, дочери.
В нашей студии в преддверии 8 марта были в гостях Анна Ларионова и Ксения Яковлева - добровольцы поискового отряда. Для них очень важно иметь возможность помогать тем, кому нужна помощь.
Почему им в лесу не страшно и что чувствует волонтер, когда спасает человека - смотрите в нашей программе.
С праздником весны, милые женщины! Продолжайте спасать этот мир. // Видео: телеканал "Ника плюс".