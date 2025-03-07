Девушки из карельского поискового отряда рассказали о спасении людей

Большая часть добровольцев отряда «ЛизаАлерт» в Карелии - это девушки. Они и информацию собирают, и курируют поиски, и проводят курсы для новичков, и возглавляют поисковые группы в лесу. Эти девочки могут все. И при этом они мамы, жены, сестры, дочери.

В нашей студии в преддверии 8 марта были в гостях Анна Ларионова и Ксения Яковлева - добровольцы поискового отряда. Для них очень важно иметь возможность помогать тем, кому нужна помощь.

Почему им в лесу не страшно и что чувствует волонтер, когда спасает человека - смотрите в нашей программе.

С праздником весны, милые женщины! Продолжайте спасать этот мир. // Видео: телеканал "Ника плюс".