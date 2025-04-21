Выбор редакции: боец СВО заступился за детсад, молодежь потребовала ДК

Купленная на маркетплейсе игрушка в руках подростка напугала петрозаводчан. Правоохранители нашли виновника переполоха в городе.

Еще один горожанин напугал горожан, прогуливаясь с ружьем для страйкбола.

Художник-каллиграф украсил два остановочных пункта в городе.

В Ляскеля молодежь на фоне закрытого десять лет назад ДК заявила, что им нужен Дом культуры. Чиновников призвали не писать отписки и не отмахиваться от ситуации с отсутствием центра досуга.

Боец СВО на фронте записал видео, в котором попросил медвежьегорских чиновников не закрывать детский сад в городе. Военнослужащий считает, что из-за закрытия сада многие потеряют работу, а дети лишатся качественного дошкольного образования.

Семь собак погибли на пожаре под Петрозаводском.

Карельский боец ММА победил на первенстве России и завоевал путевку на мировые соревнования.

Женщина утонула, купаясь около моста в Соломенном.

В Карелии спасают ежика, которого нашли на морозе. Волонтер ищет попутку, чтобы доставить колючий комочек к ветеринару в зоопарк.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.