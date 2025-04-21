Найдено тело утонувшей в Петрозаводске женщины

Спасатели завершили поисковые работы в Соломенном, где 20 апреля утонула женщина. Тело горожанки найдено, сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Напомним, о трагедии сообщил в воскресенье очевидец. Горожанин рассказал, что на его глазах женщину, решившую искупаться, затянуло под понтоны. В день трагедии найти пропавшую не удалось. Поиски были продолжены в понедельник. В итоге тело погибшей было обнаружено на береговой линии.

Обстоятельства гибели горожанки предстоит установить специалистам. © «Петрозаводск говорит»