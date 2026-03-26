Все виды топлива подорожали за неделю в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 17 по 23 марта. Данные приведены на сайте ведомства.

По информации статистического ведомства, все марки топлива дорожают в Карелии. Так, дизельное топливо выросло в цене на 0,4%, бензин марки АИ-92 - на 0,3%, бензин марок АИ-95, АИ-98 и выше - на 0,2%.

Специалисты ведомства следят за ценами на автозаправочных станциях Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что стоимость ремонта квартир выросла в этом году.