Найдена мертвой пропавшая в Карелии пожилая женщина

В Карелии найдена мертвой пенсионерка, пропавшая в декабре 2025 года. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

25 марта волонтеры совместно с сотрудниками полиции отправились прочесывать местность недалеко от деревни Устье Тулоксы Олонецкого района, где жила женщина 1958 года рождения. В ходе поиска тело пенсионерки было обнаружено. Участники поисково-спасательного отряда выразили соболезнования родным и близким умершей.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске девятиклассник устроил стрельбу в школе и выпрыгнул из окна.