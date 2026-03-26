Девятиклассник устроил стрельбу и выпрыгнул из окна школы

В Челябинске произошло ЧП со стрельбой в школе №32. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

По данным источника, ученик девятого класса 25 марта принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, после чего выстрелил в одноклассницу. После этого юноша выпрыгнул из окна четвертого этажа.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Оба пострадавших госпитализированы. Остальные ученики и сотрудники школы эвакуированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что ребенок провалился под лед и погиб в российском регионе.