26 марта 2026, 09:42
Девятиклассник устроил стрельбу и выпрыгнул из окна школы
В Челябинске детей эвакуировали из школы после инцидента со стрельбой
В Челябинске произошло ЧП со стрельбой в школе №32. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
По данным источника, ученик девятого класса 25 марта принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, после чего выстрелил в одноклассницу. После этого юноша выпрыгнул из окна четвертого этажа.
На месте инцидента работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Оба пострадавших госпитализированы. Остальные ученики и сотрудники школы эвакуированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
